Politiet skal være bevæpnet under prinsessebryllupet i Ålesund og Geiranger

Det bekrefter politiet i en pressemelding. Det er politimesteren i Møre og Romsdal som har bestemt at politiet skal bevæpnes under bryllupet til sjaman Durek og Märtha Louise.

I meldingen understrekes det at verken politiet eller PST er kjent med konkrete trusler mot arrangementet eller bryllupsgjester.

–Det er et rent forebyggende tiltak for å skape trygghet da vi venter oss at det kan samle seg mye folk både i Ålesund og Geiranger, skriver stabssjef Kenneth Sætre i meldingen.