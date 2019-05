Politiet skal jobbe mindre overtid i forsvinningssaken

– I begynnelsen var det flere etterforskningsskritt som måtte foretas. Vi trapper ikke ned etterforskningen. Saken har høyeste prioritet fortsatt, men det er vanskelig å si hvor mye overtid vi skal bruke fremover, sier politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt til NRK.

POLITIMESTER: Steven Hasseldal i Øst politidistrikt. Foto: Vilde Elgaaen / NRK

18 millioner

Politidistriktet brukte 5,2 millioner på overtid i forbindelse med saken i årets første tre måneder. Fra april til juni er dette planlagt redusert, viser et brev fra politimesteren til Politidirektoratet, som NRK har fått innsyn i.

januar-mars: 5,2 millioner kroner i overtid

april-juni: 1,8 millioner kroner i overtid

I brevet ber politimester Hasseldal om 18 millioner kroner, fordi forsvinningssaken har kostet mye. Da han sendte brevet til Politidirektoratet, skrev han at det var påløpt en merkostnad på over ni millioner kroner frem til 12. mars.

«Det spesielle med denne saken er at den utfordrer politiet både i forhold til tidsfaktor, metodeutvikling, kapasitet og kompetanse», skriver Hasseldal i brevet.

– Dårligere fase

– Det var mange ting som måtte følges opp i januar. Det var mer å ta tak i. Nå er det en dårligere fase med mindre tips og mindre trykk på etterforskningen, og da ser vi ikke behov for like mye overtid, men det kan endre seg fort, sier Hasseldal.

Politimesteren presiserer at politiet fortsatt bruker samme summen (rundt 500.000 kroner) månedlig fremover på ekstra bemanning til saken.

SAVNET: Anne-Elisabeth Hagen har vært sporløst borte i over et halvt år. Foto: Privat

Det er nå over seks måneder siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog, 31. oktober i fjor. For under to uker siden gjorde politiet nye søk på eiendommen, med bistand fra Kripos.

FBI

– Vi har brukt Kripos, Europol og Interpol. Vi har også vært i kontakt med FBI og spilt på de internasjonale etterforksningsmiljøene. Det er naturlig i en slik sak, sier Hasseldal.

Likhunder i båt ble brukt til å søke på Langvannet, 29. april. Vannet har vært gjennomsøkt med dykkere, men søk med hunder har ikke vært mulig før isen smeltet. I tillegg gjorde politiet søk i et nytt vann, Vesletjernet, som ikke hadde vært undersøkt tidligere.

Familien og politiet har bedt om å få bevis for at Anne-Elisabeth Hagen fortsatt er i live. Det har de ikke fått, og det har ikke vært kontakt med de antatte kidnapperne siden 11. februar. Politiet har sagt til NRK at den lange ventetiden øker bekymringen for at de nå står overfor en drapssak, men samtidig har de ikke spor som tyder på at Anne-Elisabeth Hagen ikke er i live.

Sporhunder søkte på eiendommen i april og flere mulige funn ble markert, men politiet har ikke gått ut med opplysninger om at de har funnet nye spor av betydning.

Familiens bistandsadvokat Svein Holden ønsker ikke å kommentere ressursbruken til politiet i saken.