Politiet sier anklaget BBC-programleder ikke har gjort noe ulovlig

BBC-programlederen som er anklaget for å ha begått seksuelle overtramp mot en tenåring, har ikke gjort noe ulovlig, ifølge britisk politi.

Det melder Sky News og BBC. Tirsdag tok politiet i London over saken etter at BBC selv hadde startet en intern granskning av programlederen.

– Det har ikke kommet noe informasjon som tilsier at noe ulovlig har skjedd, heter det i en uttalelse fra politiet.

Derfor kan den interne granskingen av saken fortsette.

Onsdag kveld ble det kjent gjennom kona hans at det var Huw Edwards som er den omtalte programlederen. I en uttalelse forteller hun at ektemannen behandles for psykisk sykdom.

Edwards er blant annet anklaget for å ha betalt en tenåring for nakenbilder og truet en annen ung person.

Den britiske krigskasteren skriver at det er kommet enda flere anklager mot Edwards som de nå undersøker nærmere. De innebærer blant annet upassende oppførsel mot kolleger.

– Vi har ingen flere detaljer utover det som er kjent, men vil legge dem fram så snart vi har det klart, skriver BBC.

(NTB)