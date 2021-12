Politiet minner om forbud av privat fyrverkeri flere steder i Oslo

Mange mennesker har samlet seg på de faste stedene for offentlig oppskyting av fyrverkeri i Oslo, melder politiet. De minner om at det ikke blir noe offentlig fyrverkeri i år, og ber samtidig folk tenke på smittevern.

– For en best mulig feiring av det nye året. Husk det er totalforbud mot alle typer privat fyrverkeri innenfor Ring 2 i Oslo, Vålerenga og på Kampen. Barn under 18 år har ikke lov til å skyte opp fyrverkeri, melder politiet i Oslo på Twitter fredag kveld.

Og legger til:

Til dere voksne:

–Bruk vernebriller og hold avstand til andre når dere skyter opp fyrverkeri. Raketter med styrepinner er forbudt alle steder. Vi ønsker alle en god og fredfull feiring

Du har lov til å sende opp godkjent fyrverkeri utenfor ring 2 på nyttårsaften mellom klokken 18:00-02:00. Oppskytingen må ikke foregå i nærheten av tørr skog og andre brennbare omgivelser, skriver Oslo kommune