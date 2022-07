Politiet kan ha funnet åsted i Askim – etterlyser vitner

Politiet ønsker å komme i kontakt med personer som kan ha opplysninger i saken, etter at en kvinne ble funnet død i en bil i Askim på tirsdag.

Politiet opplyser fredag at de har gjennomført undersøkelser i et område på riksvei 115 ved Garsvik i Aurskog-Høland. Ifølge politiet er det mulig at dette kan være området hvor kvinnen er blitt påført betydelige skader.

De ønsker derfor å komme i kontakt med personer som natt til tirsdag 19. juni kjørte, eller var i området mellom Bjørkelangen og Løken i tidsrommet 03.30 - 05.00.

Den siktede i saken er avhørt, og opplyser at han var kjæreste med den avdøde kvinnen.