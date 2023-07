Politiet inviterer til pressetreff om Altinn-saken

Vest politidistrikt inviterer til pressebrifing om Altinn-sakene i sitt distrikt. Pressetreffet skal være klokka 15 torsdag, skriver de selv i en uttalelse.

– Tema for pressebrifingen er status i arbeidet med å kartlegge meldingene til barnevernet sendt via Altinn.

Politimester Kaare Songstad og fungerende påtaleleder Sidsel Isachsen vil delta under pressemøtet.

De vil redegjøre for hvordan Vest politidistrikt har fulgt opp sakene i distriktet, samt gi en oversikt over sakene kommunene ikke har mottatt.

De siste ukene er det kommet frem at flere bekymringsmeldinger fra politiet om barnevernet ikke har nådd kommuner over hele landet. Meldingene har blitt sendt via Altinn.