Politiet i Trondheim væpner seg etter voldsepisode

Politiet i Trondheim har væpnet seg i letingen etter gjerningspersoner som skal ha utsatt en mann for vold tidlig søndag morgen.

– Det er en mann som er utsatt for en voldshendelse. Ut fra omstendighetene i saken, så har vi væpnet oss i forbindelse med oppdraget, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm til Adresseavisen.

Politiet fikk melding om voldshendelsen klokken 5.24 søndag morgen.

– Mannen som var ute og luftet hunden, forteller at han ble utsatt for vold og at han er skadd. Han er fraktet med ambulanse til St. Olavs hospital. Skadeomfanget er ukjent, sier hun.

Situasjonen er uoversiktlig, og hun vil ikke si så mye mer om hva som skal ha skjedd.

– Vi jobber med å få tak i gjerningspersonene. Det er trolig snakk om flere, sier hun.

Ifølge politiet fremstår volden tilfeldig og uten noen stor foranledning. Flere patruljer deltar i letingen, også hundepatruljer.

Politiet ber eventuelle vitner som kan ha opplysninger i saken, om å kontakte dem.

(NTB)