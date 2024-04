Politiet i Oslo bevæpner seg etter trusler mot moskeer

Oslo politidistrikt jobber med å undersøke trusler som er angitt på et åpent nettsted.

– Det gjelder trussel mot moskeer, bekrefter operasjonsleder Øyvind Hammervold til NRK.

Han kan ikke si noe om hva truslene inneholder.

– Vi har ikke noe mer konkret, så vi jobber sammen med PST for å kartlegge hva dette faktisk går i, om det er hold i dette eller ikke, sier han.

– Som et foreløpig tiltak har politiet i Oslo bevæpnet seg, og har iverksatt de tiltak vi mener er nødvendig per nå. Det vil være en løpende vurdering om behovet for eventuelle øvrige tiltak. Politiet har økt årvåkenhet og følger med, skriver politiet i en pressemelding.

Politiet fikk vite om truslene lørdag morgen. Det er tidligere kjent at politiet bevæpner seg i forbindelse med feiring av den muslimske høytiden id, men operasjonsleder kan ikke si noe om disse truslene er knyttet til den kommende feiringa.