Politiet går ut med navnet i Haugesund-drapet

Det var Kjetil Andre Østhus (28) fra Karmøy som ble drept natt til 1. januar i Haugesund, skriver politiet i en pressemelding. Politiet går ut med navnet i samråd med de pårørende.

Østhus ble erklært død kort tid etter at politi og ambulanse rykket ut til en melding om at en mann var knivstukket utendørs i Haugesund. To personer er siktet for drap eller medvirkning til drap.