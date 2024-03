Politiet går ut med navn på drepte i Nord-Odal

Det var Bård André Spildrejorde (44) som ble drept i Nord-Odal 15. mars. Det melder politiet.

En mann i 30-årene er siktet for å ha drept broren sin, men politiet har uttalt at det er mer sannsynlig at en ukjent gjerningsperson står bak.

Broren ble løslatt lørdag etter at mistankegrunnlaget er svekket. Han nekter straffskyld.