Politiet etterforsker ID-tyverier fra rundt 40 Nav-brukere

Vest politidistrikt etterforsker identitetstyveri knyttet til Nav-ytelser. Politiet mottok torsdag anmeldelse fra Nav Kontroll Øst vedrørende flere tilfeller av mulig identitetstyveri. Så langt har Nav Kontroll avdekket at rundt 40 av deres brukere har fått endret bankkonto for utbetaling, slik at ytelser som pensjon og uføretrygd har blitt utbetalt til andre enn den som skal ha pengene.

Politiet er i dialog med Nav og ulike banker med tanke på å fryse midler og forhåpentligvis reversere feilaktige utbetalinger.

Så langt har en person status som siktet i saken.