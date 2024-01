Politiet etterforsker alvorlig hendelse i Elverum

Politiet på Elverum etterforsker en alvorlig hendelse. Det skriver de på X. Det er ikke fare for tredjeperson. Det vil komme en oppdatering i løpet av formiddagen tirsdag, skriver Innlandet politidistrikt.

Lokalavisa Østlendingen skriver at et politihelikopter har sirklet over sentrum av Elverum natt til tirsdag. De har publisert et bilde av helikopteret tatt klokka 1.36. Politiet varslet om etterforskningen klokka 2.49.

NRK har ikke kommet i kontakt med politiets operasjonssentral.