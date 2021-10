Politiet brøt opp stor fest

Politiet anslår at mellom 40 og 50 ungdommer var samlet på en fest i et naust i Hatlevika i Ålesund. Flere mindreårige var beruset. – Da politiet ankom stedet, løp de for alle vinder, melder operasjonssentralen i Møre og Romsdal politidistrikt.