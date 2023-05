Politiet ber Tesla om data etter drosjekrasj

Vest politidistrikt etterforskar saka der ein taxi køyrde over Torgallmenningen i Bergen og krasja i ein kiosk. Hendinga blei filma, og syner ein bil i stor fart over den nattetomme plassen.

– Vi arbeider ut frå to hovudhypoteser, som er teknisk svikt eller brukarfeil, skriv politiet i ei pressemelding.

Politiet opplyser at dei vil be Tesla om køyredata, med håp om at det skal kunne gje viktig informasjon om hendinga.