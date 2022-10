Politiet ber Forsvaret om hjelp til vakthold på Mongstad

Vest politidistrikt har bedt Forsvaret om hjelp dersom det blir behov for langvarig vaktbehov ved Equinors olje- og gassanlegg på Mongstad.

Det skriver Avisa Nordhordland og Bergensavisen lørdag.

– Det ligger i kortene at dersom vi skal gjøre dette over tid, så må vi ha hjelp av andre. Derfor går det nå for seg samtaler og planlegging av hvordan vi kan få hjelp av Forsvaret, sier stabssjef i Vest politidistrikt Gustav Landro.

Politiet satte fredag inn tiltak på og ved industriområdet etter flere dagers opptrapping ved norske olje- og gassanlegg.

Landro presiserer at det ikke er rettet noen direkte trusler mot anleggene, men at det likevel er behov for mer synlighet og politinærvær i området.

Det ble observert droner over forsyningsbasen på Mongstad torsdag kveld og natt til fredag. Politiet etterforsker saken. (NTB)