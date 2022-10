Politiet avfyrte varselsskudd

Politiet avfyrte natt til onsdag et varselsskudd i Brugata i Oslo for å stanse et slagsmål. Ifølge politiet skal det ha blitt brukt kniv i slagsmålet.

– For å få kontroll på situasjonen ble det avfyrt varselskudd fra politipatruljen, skriver politiet på Twitter.

Det opplyses videre at ingen ble fysisk skadet. En person er pågrepet.