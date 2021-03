Politiet åpner sak mot AP-topper

Nordland politidistrikt har opprettet sak og iverksetter etterforskning etter at flere AP-topper hadde fest på et hotellrom i Bodø fredag. Deltakerne etterforskes for brudd på de lokale forskriftene for smittevernhåndtering, sier påtaleleder i Nordland Stig Morten Løkkebakken til VG.