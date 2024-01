Politiet advarer: Jente til sykehus etter UTV-ulykke i Holmestrand

Politiet skriver på X at en jente i Holmestrand er sendt til sykehus etter en ulykke på en ungdomsskole.

– Ulykken skal ha skjedd under lek hvor et akebrett ble slept etter et kjøretøy, en UTV, skriver politiet.

UTV er en type terrengkjøretøy.

En gutt i tenårene har rollen som mistenkt, opplyser politiet.

– Vi fikk meldingen klokken 23.50. Jenta satt på akebrettet, som traff en bil da det ble slept av UTV-en. Skadegraden hennes er ukjent, sier operasjonsleder Roger Aaser til NRK.

Til NTB sier Aaser at ulykken skjedde i forbindelse med en lek.

– Dette er en lek som vi har sett videoer av på nettet. Jeg håpet at vi ikke skulle se det i Norge. Det er rett og slett farlig, det ser vi nå, sier Aaser.