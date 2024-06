Politiet advarer mot svindel

Flere har henvendt seg til politiet etter at de fikk SMS som utgir seg for å være fra namsfogd eller namsmann. Dette er svindel, advarer de.

– Meldingen viser til en angivelig sak som må betales snarlig for å unngå gebyrer. Betaling kan gjøres ved å klikke på en lenke og oppgi sin BankID. Det er også meldt om et tilfelle der noen har fått en telefon fra en person som utgir seg for å være namsfogd, og som ber vedkommende innbetale et gitt beløp på konto, skriver Politidirektoratet i en pressemelding.

Begge deler er forsøk på svindel, understreker de. Politiet råder folk til ikke å klikke på lenken, svare eller betale til konto via telefonen.

(NTB)