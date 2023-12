Politiet advarer mot ny svindelmetode

Politiet advarer mot det de opplever er en ny type bedrageri.

De kriminelle ringer og utgir seg for å være fra politiet for deretter å møte opp fysisk utenfor boligen for å hente ut BankID, bankkort og telefon.

– Politiet vil aldri be om din BankID, verken over telefon eller ved oppmøte, sier Christina T. Rooth, politiinspektør/næringslivskontakt ved Oslo politidistrikt.

Politiet sier at det er mange som blir forsøkt svindlet ved at kriminelle utgir seg for å være politi, og som forsøker å lure offeret ved å si at de har blitt svindlet.

– Politiet har igangsatt etterforskning av flere slike saker i Oslo. Det er særlig eldre damer som er utsatt, sier hun.