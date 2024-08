Politidirektøren vil ikke fortsette i ny periode

Benedicte Bjørnland slutter som poliitidirektør når åremålet hennes utløper i april 2025.

Det bekrefter Poltidirektoratet (POD) til NRK.

Stillingen er kontraktsbasert på seks år, og Bjørnland tiltrådte i april 2019.

− Mot slutten av en åremålsperiode er det naturlig å tenke på om tiden er inne for å la noen andre ta over, og jeg mener dette er et godt tidspunkt å slippe til nye krefter, sier Bjørnland i en pressemelding.

Tidligere har hun blant annet vært sjef i Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Nå avslutter hun en over 30 år lang karriere i politiet.

− Det er en veloverveid, men samtidig vemodig avgjørelse. Jeg har vært i politiet siden 1993. Samfunnsoppdraget appellerer veldig sterkt til meg, og har sammen med gode kolleger vært en viktig drivkraft gjennom 30 år, sier Bjørnland.

Dagbladet omtalte saken først.