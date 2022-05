Politico: USAs høyesterett vil endre abortlov

Den amerikanske nettavisen Politico skal ha fått tak i et lekket utkast fra høyesterett som antyder at dagens rett til selvbestemt abort i USA kan bli fjernet. I utkastet, skrevet av høyesterettsdommer Samuel Alito, kommer det frem at den såkalte Roe mot Wade-dommen fra 1973, som sikret rett til selvbestemt abort i USA, var «sjokkerende feil helt fra starten».

En avgjørelse som reverserer Roe mot Wade vil gi amerikanske delstater mulighet til å bestemme egne abortlover.

26 delstater har signalisert at de vil innskrenke kvinners rett til abort, hvis høyesterett omgjør den snart femti år gamle dommen.

Høyesteretten i USA har har tidligere unnlatt å blokkere abortloven i Texas som trådde i kraft i september 2021 og forbyr abort etter sjette uke.

Nyhetsbyrået Ap skriver at de ikke kan bekrefte om utkastet er ekte. En talskvinne for høyesterett sa at retten ikke hadde noen kommentarer, skriver Ap.

Den endelige uttalelsen er ikke ventet før i slutten av juni eller i begynnelsen av juli.

En meningsmåling Pew gjennomførte i 2019 viser at 70 prosent av amerikanere ikke støtter en reversering av Roe mot Wade.

Etter at nettavisen Politico publiserte saken, sier guvernør i New York, Kathy Hochul, at de vil garantere retten til selvbestemt abort i delstaten. Det melder nyhetsbyrået Reuters.