Politibetjent skadet i Sandnessjøen

En politibetjent ble skadet og to kjøretøy fikk skader etter at en mann forsøkte å kjøre ned både helsepersonell og politi i Sandnessjøen. Det ble lagt ut spikermatte og politiet løsnet skudd mot kjøretøyet for å få kontroll på mannen.