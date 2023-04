Politibetjent får forelegg etter å ha avfyrt vådeskudd

En politibetjent i Sør-Vest politidistrikt får et forelegg på 14.000 kroner for uforsiktig omgang med skytevåpen etter et vådeskudd. Hendelsen fant sted 25. september 2022. Politibetjenten trente ved endt tjeneste på avtrekk før våpenet skulle låses inn.

– Hen avfyrte da et skudd som gikk gjennom veggen og inn i en badstu på stasjonen, skriver spesialenheten i vedtaket.

Spesialenheten er ikke i tvil om at handlingen var egnet til å utgjøre fare for andre, og mener betjenten handler i strid med kravet til forsvarlig opptreden.

(NTB)