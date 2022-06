Politiaksjon i Oslo etter skudd gjennom vindu

Politiet i Oslo har satt i gang en aksjon etter at det er blitt avfyrt skudd gjennom et vindu i en bolig på Kjelsås.

Politiet bekrefter at det er skutt gjennom et vindu og opplyser politiet gjennom deres pressetjeneste at det også er skutt gjennom et annet vindu. Ingen personer er skadd.

Bakgrunn for hendelsen er fortsatt ikke kjent. Beboeren i den ene boligen opplyser til politiet at vedkommende ikke er i konflikt med noen.