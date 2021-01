Polet stenges i ti kommuner

Vinmonopolet stenges i de ti kommunene som grenser til Norde Follo fra 23. januar til 31. januar etter at den britiske mutasjonen av koronaviruset ble oppdaget i Nordre Follo kommune, som en del av de strenge tiltakene regjeringen innfører fra klokka 12, lørdag. Det opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.



Vinmonopolet åpner ikke i de rammede kommunene lørdag. Helseminister Bent Høie ber innstendig om at alle som bor i området ikke reiser til andre kommuner for å benytte seg av tilbud der, som er stengt i egne kommuner.