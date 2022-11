Polens president: Ingen klare bevis for hvem som skjøt

Polens president Andrzej Duda sier at det ikke er noen klare bevis for hvem som skjøt raketten som drepte to polske statsborgere nær grensen til Ukraina, skriver AFP. Polsk UD har imidlertid sagt at raketten var russiskprodusert.

– Etterforskningen pågår. Mest sannsynlig var det en russiskprodusert rakett, sier Duda ifølge Radio ZET.

Russland nekter for å ha stått bak.