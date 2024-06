Pilotforbundet kritiserer Hovedredningssentralen etter helikopterstyrten utenfor Sotra

Rutinene for varsling av private redningshelikoptre er ikke gode nok, mener Pilotforbundet. De ble ikke varslet da et helikopter styrtet utenfor Sotra i slutten av februar.

330-skvadronens redningshelikopter fra Sola var allerede i luften og kom raskt til ulykkesplassen. Det Hovedredningssentralen ikke visste, var at enda et redningshelikopter også var i lufta i Nordsjøen, like ved Statfjord B-plattformen, nemlig et privat.

Beregninger gjort av Bergens Tidende viser at dette helikopteret kunne kommet en halvtime før redningshelikopter nummer to, som fløy fra Florø.

En kvinne døde i ulykken, og lite tyder på at hun kunne vært reddet med det private helikopteret.

(NTB)