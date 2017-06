Pilotene sa nei til firedobbel lønn

I et forsøk på å demme opp for manglende besetning i sommertrafikken tilbød Norwegian pilotene dobbel overtidsbetaling for å selge fridagene. Svaret var nei. Tilbudet ble formidlet Norwegian Pilot Union (NPU) sist fredag, ifølge Dagens Næringsliv.