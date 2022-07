Pilotene og SAS bekrefter: Streiken er over

Ca klokken 0320 natt til tirsdag kom pilotene og SAS endelig ut til det ventende pressekorpset og bekreftet at streiken var over.

– Da har vi nådd en enighet. Streiken er over. Vi kommer til å gå tilbake på jobb i morgen, sa leder for de svenske pilotene Martin Lindgren.

Det var flere timer etter at NRK og en rekke andre medier hadde erfart at en enighet var nådd.

Lindgren sier at avtalen blant annet går ut på at alle piloter som har blitt sagt opp under pandemien har krav på å få jobben tilbake.

Tariffavtalen vil vare frem til 30. september 2027. Det betyr at pilotene ikke kan reforhandle avtalen eller streike i denne perioden, på drøye fem år.