Pfizer-vaksinen må ikke justeres nå

Koronavaksinen utviklet av Biontech og Pfizer trenger foreløpig ingen justering for å virke mot nye koronavarianter, melder tyske Biontech.

– Det er ingenting som viser at det er nødvendig å endre vaksinen for at den skal virke mot de mest sentrale koronavariantene som har dukket opp, opplyser Biontech i sin kvartalsrapport.

Rapporten viser et formidabelt overskudd for legemiddelselskapet. Overskuddet i første kvartal ble på 1,13 milliarder euro av en omsetning på 2 milliarder. Til sammenligning var overskuddet i første kvartal i fjor på 27,7 millioner euro.