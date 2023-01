Perus president etterforskes for folkemord

Perus justisminister opplyser at president Dina Boluarte blir etterforsket for mulig folkemord, drap og personskader etter mange tilfeller av dødsfall under sammenstøt mellom demonstranter og politi. I tillegg til Boluarte blir statsminister Alberto Otarola, samt forsvars- og innenriksministeren omfattet av etterforskningen, melder Reuters.

Minst 18 mennesker har mistet livet under uroen som gradvis har økt etter at president Boluarte ble innsatt i desember. Tirsdag ble det innført portforbud i den sørlige Puno-regionen etter voldelige sammenstøt mellom demonstranter og politi.

Boluarte var visepresident, men overtok som president i desember etter at president Pedro Castillo ble avsatt ved riksrett etter at han hadde forsøkt å oppløse nasjonalforsamlingen.

Boluarte har lovet nyvalg neste vår, men demonstrantene krever at hun trekker seg umiddelbart og skriver ut nyvalg nå.