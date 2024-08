Person truet med skytevåpen i Stavanger

To personer er pågrepet etter at en person skal ha blitt truet med skytevåpen på en adresse i nærheten av Stavanger sentrum.

– Politiet har per nå pågrepet to personer på stedet. Adressen blir gjennomsøkt for våpen og eventuelt andre personer, opplyser operasjonsleder Victor Fenne-Jensen.