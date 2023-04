Person til sykehus etter å ha blitt stukket med kniv

En mann ble natt til lørdag knivstukket i ryggen på en fest i en leilighet på Årvoll i Oslo. Mannen er innlagt på Ullevål, og er alvorlig, men ikke livstruende skadd.

Politiet fikk melding om hendelsen fra mannen selv klokken 4.30. En person er pågrepet i saken.

– Han var oppegående, men ble tatt med av ambulansen til sykehus for videre oppfølging, forteller operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

Han sier det er uklart for politiet hva som faktisk har skjedd og sier de fortsatt nøster i saken. Den fornærmede er ikke avhørt. Hendelsen skjedde innendørs.

– Det har vært en slags fest eller noe slikt på stedet, og vi må jobbe litt for å få ut de opplysningene vi ønsker. Dette er ikke et veldig snakkesalig klientell, for å si det på den måten, sier operasjonslederen.

Han sier Oslo-politiet har hatt store ressurser ute på oppdraget og omtaler saken alvorlig.

– Så skal vi snakke med den fornærmede når det lar seg gjøre, sier Pedersen.