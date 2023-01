Person stukken med skarp gjenstand i Brugata i Oslo

Ein person skal vere stukken med ein skarp gjenstand i Brugata i Oslo sentrum, melder politiet. Personen er på sjukehus. Vedkommande skal ikkje vere alvorleg skada.

Oppdatering kl. 03.10: Politiet skriv på Twitter at dei har kontroll på ein person som dei mistenker for å stå bak angrepet. Han er køyrd i arrest. Politiet stadfestar at dei vil ha eit avhøyr med sikta i løpet av dagen.