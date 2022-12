Person stjal bil – politiet ber publikum være forsiktige

En bil har blitt stjålet fra en boligadresse i Randaberg i Rogaland i løpet av natta. Politiet har mottatt flere meldinger om den stjålne bilen, og at denne har kjørt med høy fart og at det har vært fare for sammenstøt.

– Vi har fått meldinger om at bilen har kjørt fort på motorveien mellom biler. Vi er ute og leter etter den, sier operasjonsleder Jøran Solheim.

Politiet vet ikke hvem som kjører bilen eller hvorfor han kjører så fort.

– Dersom bilen observeres ber vi publikum utvise forsiktighet (sving inn til siden), og ring deretter 112, sier Solheim.

Bilen er en blå Volkswagen Passat.