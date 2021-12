Person skutt i Stockholm

En person er skutt i en hotellresepsjon på et hotell i sentrum av Stockholm, melder Aftonbladet. Vedkommende skal ha blitt skutt flere ganger, ifølge avisa. Den mistenkte skal forlatt åstedet på en el-sparkesykkel. Skadeomfanget er foreløpig uklart. Avisa skriver også at personen som er skutt knyttes til et kriminelt nettverk i Stockholm.