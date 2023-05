Person omkom etter ulukke i Hallingdal

Ein person er stadfesta omkom etter ulukka på riksveg 7 i Nesbyen i Hallingdal. Politiet opplyser at pårørande er varsla.

Det blir no gjort undersøkingar på staden, like sør for Liodden. Det blir arbeidd med å fjerne personbilen som hamna i ei ulukke med ein lastebil.

Vegen vil snart bli opna, skriv politiet på Twitter.