Person kritisk skadd etter boligbrann i Fredrikstad

I Fredrikstad er en person kritisk skadd etter brann i en bolig i natt.

Den skadde er kjørt til Kalnes sykehus.

Røykdykkere og brannmannskapene fant to hunder, den ene er død.

Brannen oppsto i et anneks tilknyttet et bolighus. Brannmannskapene har kontroll og det er ikke fare for spredning.

(NTB)