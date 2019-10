Person knivstukket på Voss

En person er lettere skadd etter å ha blitt knivstukket under et slagsmål på Holbergsplassen på Voss, natt til søndag. Han er sendt til legevakt for behandling. Politiet melder at de har kontroll på en mistenkt. De fikk melding om saken klokka 02.44.