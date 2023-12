Person knivstukket i Bærum

Politiet skriver på X at de driver med livreddende innsats. Videre skriver de at patruljene på stedet jobber med å samle informasjon fra vitner.

Budstikka skriver at knivstikkingen har funnet sted ved Bærum sykehus.

NTB skriver at politiet fikk melding om hendelsen via AMK klokken 21.36, og at den skal ha skjedd i eller ved en buss nær sykehuset.

Ingen er pågrepet.