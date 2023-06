Person i klem under bil ved Karmøy

Sent fredag kveld rykket nødetatene ut til Kopervik ved Karmøy etter melding om at en person hadde kommet i klem under en bil. Mannen, som ble funnet av forbipasserende, er med bevissthet, melder politiet i Sør-Vest.

– Mannen ble fraktet til sykehus med ambulanse. Skadeomfang er ukjent, men var våken og klar, skriver politiet i en oppdatering natt til lørdag.