Person funnet død i Molde

Et redningshelikopter har funnet en død person ved fjellet Katthammaren i Molde i kveld, opplyser politiet i Møre og Romsdal. En tysk basehopper er meldt savnet etter et hopp i det samme området. Politiet kan ikke bekrefte at det er basehopperen som er funnet, og opplyser at den omkomne tidligst kan hentes ned mandag.