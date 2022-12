Person død etter brann i Bergen

En person er funnet død etter at det lørdag morgen brant i et bygg med industri og boliger på Skjold i Bergen. Vedkommende er ikke formelt identifisert, men politiet har varslet nærmeste pårørende til personen som disponerer leiligheten. Politiet tror ikke at det skal ha vært andre i leiligheten.