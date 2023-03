Person død etter arbeidsulykke i Trondheim

En person er bekreftet omkommet etter en arbeidsulykke på Heimdal i Trondheim natt til tirsdag.

– Vi jobber med ivaretakelse og etterforskning på stedet, opplyser politiet i Trøndelag.

Politiet fikk melding om ulykken klokka 03.13.

Like etter klokka 6 opplyser politiet at de pårørende er varsla og at kriminalteknikere er på ulykkesstedet.