Pentagon: Russland har ikke full kontroll over Kherson

Russiske styrker har ikke lenger full kontroll over den ukrainske byen Kherson, ifølge Pentagon. Det skriver The New York Times. Kherson ligger sør i Ukraina, og er en viktig port til Svartehavet. Ukrainske styrker kjemper hardt mot russiske styrker, og russerne har ikke lenger full kontroll over byen, opplyser Pentagon fredag. Uttalelsene står i sterk kontrast til det sjefen for generalstaben i den russiske hæren sa tidligere fredag. Han hevdet da at byen fortsatt var under full russisk kontroll.