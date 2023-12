Pentagon: Norsk tankskip unngikk rakettangrep i Rødehavet

Et norsk tankskip unngikk så vidt å bli truffet i et droneangrep i Rødehavet lørdag kveld, opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet.

Ved 20-tiden lokal Jemen-tid mottok det amerikanske militærets regionale kommando (Centcom) meldinger fra to skip i den sørlige delen av Rødehavet om at de var under angrep. Det skriver Centcom på meldingstjenesten X, tidligere kjent som Twitter, natt til søndag.

– M/V Blaamanen, en kjemikalie-/oljetanker som seiler under norsk flagg, er norskeid og norsk-operert, unngikk så vidt å bli truffet av en Houthi-drone. Det ble ikke meldt om skader på personer eller ødeleggelser, skriver Centcom.

Det andre fartøyet, M/V Saibaba, en oljetanker som har eiere i Gabon og seiler under indisk flagg, meldte at den ble truffet av en drone. Heller ikke om bord på denne ble noen personer rammet.

USS Laboon patruljerer i denne delen av Rødehavet. Marinefartøyet svarte på nødsignalene fra begge skipene. Også det amerikanske marinefartøyet var under angrep. Fire droner var på vei mot skipet, men alle ble skutt ned.

