Pentagon: Houthi-angrep «truer» global handel

Houthi-angrep på tankskip i Rødehavet «truer» den globale handelsstrømmen, sier Pentagon i en uttalelse tirsdag.

Flere konteinerrederier har stanset trafikken i Rødehavet som følge av angrepene der de siste dagene. Houthi-opprørerne i Jemen har tatt på seg ansvaret for aksjonene, og har satt dem i sammenheng med Israels krigføring på Gazastripen.

I går annonserte oljegiganten BP at de stanser all skipsfart gjennom Rødehavet midlertidig. Det skjedde etter det norskeide tankskipet Swan Atlantic ble mandag truffet av et «objekt» sør i Rødehavet.

I dag stanset det norsk-svenske rederiet Wallenius Wilhelmsen all sin skipstrafikk i Rødehavet inntil videre. Mange rederier, inkludert Wallenius Wilhelmsen, har varslet at de nå velger en alternativ rute rundt Kapp det gode håp.

Suezkanalen er en av verdens viktigste kanaler og knytter sammen Middelhavet og Rødehavet. Den er en sentral handelsåre mellom Asia og Europa, og ruten er mye kortere enn skipsruten rundt Afrikas kyst og Kapp det gode håp.

Omveien er dårlig nytt for forbrukerne, advarer seniorkonsulent Peter Bay Kirkegaard i Dansk Industri (DI) Global handel og investering.

– Det betyr høyere fraktrater, lengre leveringstider og flere propper i den globale forsyningskjeden. Det er dårlig nytt for verdenshandelen på et tidspunkt der vi ellers er i ferd med å komme oss etter utfordringene pandemien førte med seg, sier Kirkegaard.

Han sammenligner situasjonen med mars 2021, da konteinerskipet Ever Given gikk på grunn og sperret Suezkanalen.

– Det vil også sette fart på inflasjonen, som vi ellers var i ferd med å få under kontroll, forteller han.

Rederiforbundet møter UD om Rødehavet tirsdag.