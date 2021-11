Pendlerdokumenter borte

Flere sentrale dokumenter om pendlerbolig er enten slettet eller på annen måte forsvunnet fra Stortingets arkiver, melder Aftenposten.

Avisen har flere ganger i høst bedt om skjemaer som gjelder Eva Kristin Hansen (Ap), men ikke fått svar fra Stortingets administrasjon. Hansens advokat John Christian Elden har også bedt om disse dokumentene. Han har fått noen, men ikke alt han har bedt om. Han mener de ikke eksistere lenger.

«Søknaden er slettet», skriver Stortinget om to av Kjell Inge Ropstads pendlerbolig-søknader. Dette skal ha skjedd i forbindelse med overgang til et nytt saksbehandlingssystem for flere år siden, ifølge Aftenposten. – Disse skjemaene kan få noen dømt for forsettlig bedrageri. I ytterste konsekvens kan det føre til fengselsstraff. Det er derfor avgjørende at disse dokumentene blir funnet, sier Hans Fredrik Marthinussen, jussprofessor ved Universitetet i Bergen (NTB).