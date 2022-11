Pelosi vurderer karrieren etter hammer-angrep mot mannen

Lederen for Representantenes hus i USA, Nancy Pelosi, sier til CNN at hun er overbevist om at mannen som angrep og skadet mannen hennes med en hammer, var ute etter henne. Hun sier at opplevelsen har påvirket hvordan hun tenker om å stille til valg.

– Det er skremmende når familien utsettes for vold og trusler, så det må bli opp til familiene å avgjøre, sa hun, tydelig berørt.

Hun vil ikke si før etter mellomvalget denne uka, om hun vil ta enda en periode. Hun har vært valgt inn i Representanthuset fra San Francisco i over 30 år.

Hun sier hun ikke tror at angrepet på Paul Pelosi er uttrykk for en voldsepidemi, men sier at republikanerne må få beskjed om at «dette må stoppe», med henvisning også til den voldelige stormingen av Kongressen i januar.